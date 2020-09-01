مصر | حبس صاحب مطعم لحيازته لحوما فاسدة بالمقطم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مطعم لحيازته لحوما فاسدة بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الثلاثاء، حبس صاحب مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته على كمية كبيرة على لحوم فاسدة وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للاعدامها، ووجهت له النيابة تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من شرطة التموين مفادة ضبط 2،185 طن منتجات لحوم "مقطعات لحوم – دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، بحوزة المدير المسئول عن مطعم مشويات لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المقطم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.