مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقتهم كابلات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقتهم كابلات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على 5 أشخاص نفذوا سطو مسلح وسرقوا كابلات من أحد المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفاده تلقيه بلاغا من 3 مواطنين (مشرف أمن، فردين أمن بإحدى المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم) بأنه حال تواجد الثانى والثالث بموقع عملهما فوجئا بدخول مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من موقع عملهم كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذا بالفرار مستقلين سيارة ربع نقل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده في تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مؤجرة لإحدى الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع 4 أشخاص.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش عيار 12مم و7 طلقات من ذات العيار – طبنجة صوت وعدد 8 طلقات صوت )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليها بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.