مصر | "الأموال العامة" تضبط 4 أشخاص لاحتيالهم على المواطنين بحجة تشغيل الأموال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تضبط 4 أشخاص لاحتيالهم على المواطنين بحجة تشغيل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج لإستيلائهم على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مالية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط حاصل على ليسانس - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المياه الغازية والحصول منهم على مبالغ مالية مختلفة بجملة (380000 جنيه مصرى)، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

ونجحت في ضبط صاحب معرض سيارات، له ملعومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 6مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الحدايد والبويات والحصول على مبالغ ماليه منهم بجملة مبلغ (1040000 جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون.