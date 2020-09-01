مصر | "الأموال العامة" تضبط 4 أشخاص لاحتيالهم على المواطنين بحجة تشغيل الأموال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تضبط 4 أشخاص لاحتيالهم على المواطنين بحجة تشغيل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط حاصل على ليسانس - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المياه الغازية والحصول منهم على مبالغ مالية مختلفة بجملة (380000 جنيه مصرى)، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون.
كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
ونجحت في ضبط صاحب معرض سيارات، له ملعومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 6مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الحدايد والبويات والحصول على مبالغ ماليه منهم بجملة مبلغ (1040000 جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون.
توصلت جهود التحريات إلى أن المتهمان محبوسان إحتياطيًا على ذمة التحقيق فى قضية "توظيف أموال".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.
وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.