مصر | ضبط عامل لسرقته 163 ألف جنيه من محل عمله في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لسرقته 163 ألف جنيه من محل عمله في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره (163700 جنيه) من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة القسم والتابع للشركة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل وإحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لإرتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عقب إنصراف العاملين به ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

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وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

