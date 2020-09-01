مصر | ضبط شخصين بتهمة اختطاف صاحب محل بويات بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بتهمة اختطاف صاحب محل بويات بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل بويات بمنطقة الزاوية الحمراء وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان بسبب خلافات مالية بينهما وتم ضبطهما.

ورد بلاغا لقسم شرطة الزاوية من موظفة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، يفيد باختطاف شقيقها صاحب محل بويات، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في العديد من الأحكام القضائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقيام مختطفيه بإرسال لها صور للمجنى عليه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، حيث قامت بمقابلتهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقامت بدفع مبلغ مالى قدره 2000 جنيه لهم واتفقت معهم على التقابل بدائرة القسم لسداد باقى المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت مباحث القسم من ضبط سائق، مقاول، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، لأحدهما معلومات جنائية حال حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه مستقلين سيارة ميكروباص قيادة السائق وملك أحد أصدقائه، وبصحبتهما المجنى عليه.