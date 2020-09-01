مصر | ضبط 5 أشخاص لإختطافهم طالب وقتله بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة خطف طالب وإحتجازه بقطعة أرض زراعية بسوهاج وقتله وطلب مبالغ مالية من أهليته بدعوى إطلاق سراحه.

كان قد تبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من عامل - مُقيم بدائرة المركز بعثوره على جثة لشخص مجهول بأرضه الزراعية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه طالب - مُقيم بدائرة بندر طهطا، كما توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، 3 سائقين "توك توك"، عاطل، مقيمين بسوهاج – لإثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه العامل، حيث قاموا بإستدراج المجنى عليه وإحتجازه بالزراعات المتاخمة لمكان العثور لمساومة أهليته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه مُستخدمين فى ذلك مركبة توك توك قيادة أحدهم ولدى محاولته مقاومتهم قام العاطل بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض عبارة عن (كتر) وقاموا بخنقه بإستخدام الشال الخاص بأحدهم وعقب التأكد من وفاته قاموا بترك الجثة بالزراعات وهربوا، ثم قاموا بالإتصال بوالده لطلب مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

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و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.