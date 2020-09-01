مصر | بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضبط كيلو مخدر "آيس" و140 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضبط كيلو مخدر "آيس" و140 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط كيلو جرام من مخدر الآيس، و140طربة من مخدر الحشيش، بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والإسماعيلية بقصد الإتجار.

حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسمى شرطة (ثان الإسماعيلة، أول العامرية بالإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بالإسماعيلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس (الشابو) وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض عبارة عن مطواة).

ونجحت في ضبط عاطل، مقيم بالإسكندرية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلًا إحدى السيارات، وبحوزته ( 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح الأبيض للدفاع.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته،

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (220) طربة من مخدر الحشيش بحوزة أربعة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة أول العامرية، برج العرب، محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وضبطهم.

حيث تمكنت مم ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة شخصين، مقيمان بالإسماعيلية وذلك حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

و نجحت في ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة سائق مقيم بالإسماعيلية – له معلومات جنائية مسجلة_وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وقامت بضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزن2 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطل، مقيم بكفرالشيخ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( مليون و540 ألف جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

