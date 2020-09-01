مصر | استمرار حبس 4 متهمين لقتلهم مواطن سعودي بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 4 متهمين لقتلهم مواطن سعودي بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 متهمين، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة بقتل مواطن سعودي الجنسية داخل شقته في منطقة السيدة زينب.

وتبين من مناظرة جثة المجني عليه، أن الواقعة حدثت قبل 4 أيام من اكتشافها وتعرض الجثة للتعفن، كما تبين أن المجني عليه موثق بملابسه من اليد والقدم، ولا توجد أية إصابات ظاهرية بجسده.

وتبين أن وراء ارتكاب الحادث أربعة متهمين فتاتين وشابين، واتفقا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي كانت تتردد على مسكنه بالسيدة زينب.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة من أجل السرقة، واعترفوا بسرقة: «٣ هواتف محمولة وتابلت، ٢٠٠٠ جنيه وزجاجات عطر باهظة الثمن.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا يفيد مقتل مواطن سعودي داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة المجنى عليه.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين والقاء القبض عليهم وبمواجهتهم بالواقعة المنسوبة اليهم على النحو المشار اليه أقروا بها، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

وفي السياق ذاته، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (220) طربة من مخدر الحشيش بحوزة أربعة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

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حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة أول العامرية، برج العرب، محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وضبطهم.

حيث تمكنت مم ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة شخصين، مقيمان بالإسماعيلية وذلك حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

و نجحت في ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة سائق مقيم بالإسماعيلية – له معلومات جنائية مسجلة_وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وقامت بضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطل، مقيم بكفرالشيخ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( مليون و540 ألف جنيه).