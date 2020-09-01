شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملة مكبرة بمشاركة قسم شرطة سفاجا، وإدارات الوحدة المحلية التي ضمت «سكرتير المدينة والإدارة الهندسية والأملاك والشؤون القانونية والمتابعة الميدانية»، لإزالة تعديات على أرض أملاك الدولة، بعدة مناطق متفرقة، بلغت مساحتها 700 متر مربع، بهدف التصدى للمخالفين وعدم التهاون معهم حفاظا على حق الدولة.

أوضحت «رئيس المدينة» أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أسفرت الحملة عن إزالة منزل غير مأهول بالسكان في منطقة تقسيم زمزم على مساحة 60 متر، ومبنى دور أرضى، بمساحة 352 متر مربع بمنطقة الأشغال العسكرية شارع السنترال، ومخزن غير مسقوف بشارع السنترال بمساحة 133متر مربع، ومنزل بمساحة 130 دور أرضى مسور بشارع عمار بن ياسر بمنطقة سفاجا البلد.

وأضافت «المغربي» أنه تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وأكدت «المغربي» أن الحملة ضمن سلسلة من حملات إزالة التعديات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون في إزالة التعديات والمخالفات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، .

ووجهت «رئيس المدينة» مدير إدارة الأملاك ومدير الإدارة الهندسية بالمرور على كافة الشوارع والأحياء وتقسيمات المدينة لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المبانى أو المتعدين على اراضى أملاك الدولة، لافتة أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.

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