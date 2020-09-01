شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات في نطاق 3 مراكز بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات في المنوفية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بمركز السادات، حيث تم تنفيذ إزالة 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بكفر داوود والطرانة بمساحة 950 متر، و2 حالة تعدي بقرية الخطاطبة بمساحة 205 متر بإجمالي مساحة 1155 متر.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنفيذ إزالة 9 حالات تعدي بنطاق قرى المركز شملت حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الراهب بمساحة 320م2 وأخرى بقرية البتانون بمساحة 378م، كما تم إزالة 7 حالة تعدي على أراضي أملاك الري بقرية شنوان بمساحة 388م2، وفي نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعدي بقرى كفر أبوالحسن ومنشأة دملو والعجايزة بإجمالي مساحة 670 متر، وذلك استكمالا لتنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المحافظة.

وفي ذات السياق، قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال شهر أغسطس 70 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 2 فدان و18 قيراط و16 سهم.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن آخر فرصة للتصالح نهاية سبتمبر الجاري، وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة طبقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.