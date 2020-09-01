جامعة الإسكندرية توافق على 7 مشروعات بحثية جديدة (تعرف عليها)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة، على 7 مشروعات بحثية جديدة.
وقدم الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لوكلاء كليات ومعاهد الجامعة على الجهد المبذول والأداء المتميز الذي قدموه خلال العام الدراسي الحالى لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها خاصة تداعيات فيروس كورونا المستجد والاجراءات الخاصة التي أحاطت به.
كما قدم نائب رئيس الجامعة الشكر، خلال الاجتماع، لوكلاء كليات العلوم والطب البيطري والمعهد العالى للصحة العامة بمناسبة انتهاء فترة عملهم.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبدالمنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل المجتمعية، حول تنظيم الجامعة للقافلة الطبية المجتمعية إلى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة في الفترة من 3:11 سبتمبر 2020، حيث تقدم القافلة العديد من الخدمات مثل التوعية والتثقيف ضد فيروس كورونا المستجد، وكذلك القيام بتوزيع المواد والمطهرات اللازمة للحد من انتشار الفيروس كما يتم توزيع المواد الغذائية واللحوم والألبان والأدوية وعمل صيانة للاسقف في المدارس وتزويدها بالمقاعد والأدوات المدرسية وشراء فرش جديد للمساجد وتوصيل خطوط مياه جديدة لبعض القرى في سيوة لخدمة أكثر من 200 أسرة.
ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من الدكتورة رشا الشنيطى المدير التنفيذي لوحدة ادارة المشروعات بالجامعة، حول طرح إعلان لدعم مشروعات بحثية ابتكارية من خلال أنشطة مكتب التايكو، كما قدمت نبذة عن أنشطة الوحدة وأهم المشروعات البحثية التي فازت بها والتعاون مع العديد من الجهات العلمية داخل وخارج مصر.
وناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الحقوق في مجال التنظيم القانوني للحفاظ على البيئة الساحلية بمحافظة الإسكندرية من خلال الالتزام بأحكام قانون البيئة المصري والالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة الساحلية.
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول مشروع تطوير وحدة الميكروسكوب الإلكترونى وتأهيلة للاعتماد الدولي، وكذلك تقرير كلية العلوم بشأن إعداد خطة لحماية شواطئ الاسكندرية ضمن حملة «اتحضر للأخضر» مع آليات التنفيذ.
ووافق المجلس على المشروع التدريبي المقترح بين كلية التمريض وإدارة نوادي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات والمعلومات وشركة مايكروسوفت العالمية، ليكون مشروع تدريبي يخدم جميع القطاعات بالجامعة وخارجها.
ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور عصام خميس الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، بعنوان «تحسين كفاءة وتحمل أغشية التناضج العكسي باستخدام الإضافات الصديقة للبيئة»، وكذلك الموافقة على مشروعي البحث المقدمان من الدكتورة رويدة خليل صلاح الدين الأستاذ بكلية العلوم، الأول بعنوان «الحلول الجديدة والدائمة للهالوك التكنولوجيا المستدامة والمنهجية البحثية المعنية للارتقاء بمستوي النوع واطالة فترة صلاحية المنتج فيما يتعلق بسلسلة المواد الغذائية الزراعية في منطقة الحوض المتوسط»، والثانى بعنوان «حلول مبتكرة لتطوير مواد تغليف الأغذية النشطة الذكية والمستدامة».
كما وافق المجلس على مشروعي البحث المقدمان من الدكتورة زكية أحمد علما الأستاذ بكلية العلوم، الأول بعنوان «التكسير الميكروبي للنفايات البترولية السائلة وتطبيقه في إنتاج الكهرباء»، والثانى بعنوان «التقييم القبل إكلينيكي لبعض جسيمات السيرسين النانونية كمواد علاجية للعدوى الميكروبية وسرطان القولون والرئة والكبد»، وكذلك الموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور إبراهيم محمد السيد ،الاستاذ بكلية الزراعة بعنوان «المضادات الميكروبية الآمنة والسريعة للتحكم في الأغشية الحيوية في مصانع الألبان».
وأحيط المجلس علما بالتقرير الدوري لمشروع البحث المقدم من الدكتورة هبة الله فاروق أبوالفضل الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، بعنوان «التأهيل المعماري والتدريب التكاملي متعدد التخصصات الذي يركز على الناس» .
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