شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على 7 مشروعات بحثية جديدة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة، على 7 مشروعات بحثية جديدة.

وقدم الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر ‏لوكلاء كليات ومعاهد الجامعة على الجهد المبذول والأداء المتميز الذي قدموه خلال العام الدراسي ‏الحالى لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها خاصة تداعيات فيروس كورونا المستجد ‏والاجراءات الخاصة التي أحاطت به.

كما قدم نائب رئيس الجامعة الشكر، خلال الاجتماع، لوكلاء كليات العلوم والطب البيطري والمعهد العالى للصحة ‏العامة بمناسبة انتهاء فترة عملهم.‏

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبدالمنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل المجتمعية، حول ‏تنظيم الجامعة للقافلة الطبية المجتمعية إلى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة في الفترة من 3:11 ‏سبتمبر 2020، حيث تقدم القافلة العديد من الخدمات مثل التوعية والتثقيف ضد فيروس كورونا المستجد، ‏وكذلك القيام بتوزيع المواد والمطهرات اللازمة للحد من انتشار الفيروس كما يتم توزيع المواد الغذائية ‏واللحوم والألبان والأدوية وعمل صيانة للاسقف في المدارس وتزويدها بالمقاعد والأدوات المدرسية ‏وشراء فرش جديد للمساجد وتوصيل خطوط مياه جديدة لبعض القرى في سيوة لخدمة أكثر من 200 ‏أسرة. ‏

ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من الدكتورة رشا الشنيطى المدير التنفيذي لوحدة ادارة المشروعات ‏بالجامعة، حول طرح إعلان لدعم مشروعات بحثية ابتكارية من خلال أنشطة مكتب التايكو، كما قدمت نبذة عن أنشطة الوحدة وأهم المشروعات البحثية التي فازت بها والتعاون مع العديد من الجهات ‏العلمية داخل وخارج مصر. ‏

وناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الحقوق في مجال التنظيم القانوني للحفاظ على البيئة الساحلية ‏بمحافظة الإسكندرية من خلال الالتزام بأحكام قانون البيئة المصري والالتزام بالمعاهدات الدولية ‏الخاصة بحماية البيئة الساحلية.‏

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول مشروع تطوير وحدة الميكروسكوب الإلكترونى ‏وتأهيلة للاعتماد الدولي، وكذلك تقرير كلية العلوم بشأن إعداد خطة لحماية شواطئ الاسكندرية ضمن ‏حملة «اتحضر للأخضر» مع آليات التنفيذ.‏

ووافق المجلس على المشروع التدريبي المقترح بين كلية التمريض وإدارة نوادي تكنولوجيا المعلومات ‏بوزارة الاتصالات والمعلومات وشركة مايكروسوفت العالمية، ليكون مشروع تدريبي يخدم جميع القطاعات ‏بالجامعة وخارجها. ‏

Advertisements

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور عصام خميس الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، بعنوان ‏‏«تحسين كفاءة وتحمل أغشية التناضج العكسي باستخدام الإضافات الصديقة للبيئة»، وكذلك الموافقة ‏على مشروعي البحث المقدمان من الدكتورة رويدة خليل صلاح الدين الأستاذ بكلية العلوم، الأول بعنوان ‏‏«الحلول الجديدة والدائمة للهالوك التكنولوجيا المستدامة والمنهجية البحثية المعنية للارتقاء بمستوي النوع ‏واطالة فترة صلاحية المنتج فيما يتعلق بسلسلة المواد الغذائية الزراعية في منطقة الحوض المتوسط»، ‏والثانى بعنوان «حلول مبتكرة لتطوير مواد تغليف الأغذية النشطة الذكية والمستدامة». ‏

كما وافق المجلس على مشروعي البحث المقدمان من الدكتورة زكية أحمد علما الأستاذ بكلية العلوم، ‏الأول بعنوان «التكسير الميكروبي للنفايات البترولية السائلة وتطبيقه في إنتاج الكهرباء»، والثانى بعنوان ‏‏«التقييم القبل إكلينيكي لبعض جسيمات السيرسين النانونية كمواد علاجية للعدوى الميكروبية وسرطان ‏القولون والرئة والكبد»، وكذلك الموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور إبراهيم محمد السيد ،الاستاذ بكلية الزراعة بعنوان «‏المضادات الميكروبية الآمنة والسريعة للتحكم في الأغشية الحيوية في مصانع الألبان». ‏

وأحيط المجلس علما بالتقرير الدوري لمشروع البحث المقدم من الدكتورة هبة الله فاروق أبوالفضل ‏الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، بعنوان «التأهيل المعماري والتدريب التكاملي متعدد التخصصات ‏الذي يركز على الناس» ‏.