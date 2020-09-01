شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلم لطلاب شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، فتح باب التظلم أمام الطلاب من نتيجة اختبارات الدور الأول 2020 لشهادة الدبلومات الفنية. وقال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن لجان التظلمات تبدأ عملها اليوم الأول من سبتمبر وتستمر حتى منتصف الشهر بمقر لجان النظام والمراقبة بقطاعي طنطا والقاهرة وقويسنا والموضحة باستمارة نجاح الطالب، مناشدًا أبناءه الطلاب اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديمهم للتظلم حرصًا على سلامتهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التظلم لطلاب شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.