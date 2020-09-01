شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP الفرنسية، لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة وقيادات الوزارة وممثلي الشركة الفرنسية.

وقال كامل الوزير خلال مؤتمر صحفى إن الوزارة لديها خطة طموحة جدا وهى تطوير قطاع النقل الحضري وخاصة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويأتى في الأولوية في النقل السككى والجر الكهربائي، وأن الوزارة تعمل على تطوير الخطين الأول والثانى، للعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأضاف وزير النقل أن الشركة الفرنسية ستستعين ب 90% من الفنيين والمهندسين والعمالة في إدارة الخط الثالث للمترو من المصريين بعد تدريبهم وتأهيلهم، مطالبا بسرعة البدء في تشكيل الأطقم التي ستدير الخط الثالث.

وأوضح وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة لتنفيذ وإنشاء الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، مشيراً إلى أنه سيتم الدفع بأتوبيسات الكهربائية في القاهرة الكبرى وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلى الطريق الدائرى.

وأكد وزير النقل أنه سيتم تحويل محطة قطار أبوقير إلى مترو الأنفاق، وتطوير ترام الرمل بالتنسيق مع الشركة والحكومة الفرنسية، وأن هناك تعاون مع الشركات العالمية في تطوير قطاع النقل.

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