شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: إزالة ٤٥ حالة تعد على أملاك الدولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة، وترسيخ دولة القانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن احياء المحافظة نجحت أمس الاثنين في تنفيذ ٤٥ حالة إزالة فورية لبناء مخالف وعشوائي على أراضي وأملاك الدولة بواقع ١٨ قرار إزالة بحي المناخ و١٧ الضواحي من ضمنها مخزن مقام بالمخالفة على مساحة ٨٥٠ م بالإضافة الي ٩ قرارات بحي الزهور إلى جانب ازالة ١٩ مزرعة سمكية مخالفة بمساحة ٩٠ فدان بجنوب المحافظة.