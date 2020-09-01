شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التقدم للجامعات الأهلية الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغلق اليوم باب التقدم للجامعات الأهلية الجديدة على أن يتم البدء في اختبارات القبول 8 سبتمبر إلى 10 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية.

ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 13 إلى 14 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 15 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 16 إلى 20 سبتمبر، على أن يتم إبلاغ الطلاب بنتائج الاختبارات يوم 22 سبتمبر، على أن يبدأ الكشف الطبي من 23 إلى 26 سبتمبر.

وتهدف اختبارات القبول إلى قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم اليه، وذلك بدلاً من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب.

وستقوم اختبارات القبول بقياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الاساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين، ولن تكون تكرارا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر، والغرض الرئيسي منها، هو تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج الذي سجل فيه.

وكان الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد الاتفاق مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على قيام البنك بتقديم منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطي 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي للطالب.

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