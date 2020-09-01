شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تبحث سبل التعاون مع نائب رئيس بعثة الإمارات للعمل على تمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس مريم خليفه الكعبي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات والقائم بالأعمال في القاهرة، للتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانين في مجالات تنمية وتمكين المرأة وأشادت مايا مرسي بالجهود التي تقوم بها دولة الامارات في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات واعطائها الفرصة الحقيقية لإثبات ذاتها وامكانياتها.

وأشارت «مرسي» إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي والتى تستضيف مصر مقرها الدائم، معربه عن امنيتها ان تحقق المنظمة اهدافها وان يكون لها دورا مركزيا في تعزيز دور منظمة التعاون الاسلامي في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التي ستقدمها في الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة في الدول الاعضاء، معربة عن املها في تنسيق الجهود للعمل داخل المنظمة.

من جانبها استعرضت مريم خليفه الكعبي نائب رئيس البعثة الامارتيه والقائم بالأعمال سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة وكيف ساهمت القيادة السياسية في الإمارات في الرفع من شان المرآة الأماراتية.