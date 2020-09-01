شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية»: سجل قراءة عداد منزلك بنفسك واعرف استهلاكك (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه في الفترة من اليوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي».
وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركه في بيان: ا«إن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتقديرات الجزافية، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي».
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading
ولأنظمة IOS
https://apps.apple.com/eg/app/
كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين
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