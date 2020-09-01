شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية»: سجل قراءة عداد منزلك بنفسك واعرف استهلاكك (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه في الفترة من اليوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي».

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركه في بيان: ا«إن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتقديرات الجزافية، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي».

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/

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كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين