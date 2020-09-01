شكرا لقرائتكم خبر عن معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة الأقصر تستقبل طلاب المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة الأقصر، طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة، الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة.

وتابع الدكتور بدوى شحات بدوي، رئيس الجامعة، عملية تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، موضحاً أن الجامعة قامت بتوفير عدد 75 جهاز حاسب آلي بإمكانيات عالية المستوى تم توزيعها على المعامل الأربعة التي خصصتها الجامعة لعملية التنسيق وهي: (1معمل كلية الفنون الجميلة – 2 معمل كلية الحاسبات والمعلومات – 1 معمل الإدارة المركزية للجامعة) التي تستقبل الطلاب وتوفير عدد من المختصين والفنيين الذين يقدمون كل خدماتهم للطلاب وأولياء أمورهم مجاناً.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، وتزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر.