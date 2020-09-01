شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» و«آير كايرو» توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز لتوسيع شبكة الخطوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في تشجيع الحركة السياحية من وإلي جمهورية مصر العربية وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعها الناقل الوطني مصر للطيران مع شركة «آير كايرو»، أعلنت الشركتان عن تفعيل أولى خطواتهما التنفيذية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال شهر مايو الماضي، والتي استهدفت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين وتعزيز تواجدهما بعدد من الأسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما بما يخدم عملاء الشركتين مع توفير فرص ربط أفضل فيما وراء مطار القاهرة من خلال تنسيق جداول الرحلات بين الطرفين.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوفير خدمات جديدة للمسافرين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتستهدف هذه الاتفاقية في المقام الأول تشجيع وزيادة الحركة السياحية من وإلي مصر والعمل على ربط مناطق الجذب السياحي داخل مصر بعضها ببعض وزيادة الترددات على المقاصد والمدن السياحية المصرية وكذلك توفير شبكات خطوط واسعة لعملائها تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا.

ومن جانبه، قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن اتفاقية المشاركة بالرمز استهدفت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين وسيتم تفعيلها خلال جدول شتاء 2020/2021 حيث ستبدأ مصر للطيران بالسماح بوضع رمز شركة «آير كايرو» على رحلات الشركة الوطنية الداخلية بين القاهرة وكل من مطارات أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط والإسكندرية وسوهاج، وخارجيًا بين القاهرة إلى كل من روما وميلانو والبحرين وكوبنهاجن.

وأضاف أنه تأتي هذه الخطوة التنفيذية الهامة في ظل اهتمام شركة مصر للطيران بتحقيق التكامل بين جداول تشغيل الشركتين وطرح العديد من الخيارات أمام عملاء شركة آير كايرو للسفر إلى العديد من النقاط التي تُسير إليها مصر للطيران رحلاتها بما يدعم حركة السياحة الداخلية ومنح عملاء مصر للطيران الفرصة للوصول إلى العديد من النقاط بشرق أوروبا والشرق الأوسط عن طريق عدد من المطارات الداخلية بمصر.

وأوضح حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو عن سعادته بهذه الاتفاقية، فمصر للطيران وآير كايرو يعتبرا كيان واحد وتجمعهما علاقات طيبة على مدار سنوات حيث تمتلك مصر للطيران 60% من آيركايرو، وهذه الاتفاقية تتويجا للجهود التسويقية بين الشركتين لأنها تتيح للمسافرين الاستفادة من شبكة الشركتين وكذلك اختيارات وبدائل كثيرة للعملاء المسافرين من وإلي المدن المصرية والسياحية، كما ستسمح لنا بدمج شبكتي وخدمات الشركتين لنوفر لعملائنا خيارات أوسع من الرحلات وفرص متعددة وحرية في اختيار مواعيد السفر نظراً لتنوع توقيتات الرحلات، خاصة وإن مصر للطيران وآير كايرو تحملان على عاتقهما مسؤولية تزويد عملائهما بشبكة خطوط تنافسية تخدم متطلبات عملاء الشركتين بما يحقق أهدافهما في العودة إلى معدلات التشغيل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وتوفر هذه الشراكة الجديدة، للركاب الراغبين في السفر بين مصر وأي مكان سواء رحلات داخلية أو خارجية وجهات جديدة فعلي سبيل المثال ستوفر شركة آير كايرو لعملاء مصر للطيران إمكانية السفر مباشرًة من مدينة شرم الشيخ إلى كل من مطارات نابولي وباري بإيطاليا، ويريفان بأرمينيا، وتبليسي بجورجيا ومن مطار الغردقة إلى كل من يريفان وبلغراد بصربيا وتبليسي ومن مطارى سوهاج واسيوط إلى كل من جدة والرياض.

وذلك بمجرد طرح الرحلات على أنظمة الحجز سيمكن لعملاء مصر للطيران حجز الرحلات من خلال مركز اتصالات الشركة الوطنية 1717 ومن أي محمول داخل مصر أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو عن طريق مكاتبها أو وكلاء السياحة حول العالم، كما يمكن لعملاء شركة آير كايرو حجز الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com.

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