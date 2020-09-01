شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق «قراءتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://www.facebook.com/qaluobiawater، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

وقالت الشركة في بيان لها الثلاثاء، إن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

وكانت الشركة أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.