شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق «قراءتى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://www.facebook.com/qaluobiawater، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.
وقالت الشركة في بيان لها الثلاثاء، إن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading
ولأنظمة IOS
https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525
وكانت الشركة أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
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