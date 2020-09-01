شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ البحر الأحمر تبدأ تفعيل قرار تحليل «PCR» اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ السلطات المختصة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالبحر الأحمر، المتمثّلة في مطاري مرسي علم والغردقة ومينائيها سفاجا والغردقة البحريين، الثلاثاء، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد بإجراء تحليل «PCR»، للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية.

فيما أخطرت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـPCR (بنتيجة سلبية قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة، والتي تبلغ 30 دولارًا أمريكيًا.

ويطبق هذا القرار اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلى حين إصدار تعليمات أخرى.

فيما طالب عدد من العاملين بشركات السياحة باستثناء من القرار من السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح

وأكد مسؤولو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر أنه سيتم السماح للسائحين الأجانب بداية من غد الثلاثاء بالتنقل إلى المناطق الأثرية والسياحية وتنظيم رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى مدينتي الأقصر والقاهرة وذلك بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن القادمين إلى مصر جوًا أو بحرًا أو برًا، وجاء في المادة الأولى بالقرار: «يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر، سواء برا أو بحرا أو جوا، دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل «PCR» للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.

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