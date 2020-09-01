شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 10 مصابين جدد من «كورونا».. وتحويل ٢٤ لـ«التعايش المنزلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الاسكندرية، الثلاثاء ،تعافى 10 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس حاجز 460 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وقال «مختار»، أنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 142 حالة بعد تحويل 24 حالة جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة .

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.