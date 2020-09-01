شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منحة «بائع الفريسكا».. جامعة الإسكندرية تعلن تحمل مصروفات «طالبة شبراخيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدوا أن واقعة الطالب ابراهيم عبدالناصر راضي رجب، المعروف إعلامياً بـ«بائع الفريسكا»، والذي حصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة بالإسكندرية، والتحق بكلية طب جامعة الإسكندرية، وحصل على منحة دراسية كاملة، تتكرر الواقعة ذاتها من جديد لكن هذه المرة لطالبة تدعى آية طب حسين من مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، والتي حصلت على مجموع 99.5% والتحقت أيضا بكلية طب جامعة الإسكندرية، لكنها لن تستطيع تحمل تكاليف دراستها بالكلية.

قالت «آية»، خلال مداخلة لها على أحد القنوات الفضائية، أنها حصلت على مجموع ٩٩.٥% بالثانوية العامة، وتم قبولها بكلية الطب جامعة الإسكندرية، مطالبة قيادات جامعة الإسكندرية، بتخفيض قيمة المصروفات الدراسية أو تقديم منحة دراسية مجانية لها، حيث إن أسرتها بسيطة الحال ولا يمكنها تحمل تكاليف دراسة الطب.

لاقى طلب آية استجابة فورية من جامعة الإسكندرية، حيث أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة سوف تتكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالبة.

وقال «الكردي» أن الموقف جاء في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي، في تقديم الدعم لأبنائها النابهين والوقوف بجانبهم ليتمكنوا من تحقيق غايتهم المنشودة، مشيرا إلى أن الجامعة لا ترفض أي طلب يتقدم لها من أي طالب طالما يستحق الدعم، مؤكداً أن هذه الأعمال من صميم الدور المجتمعي للجامعة، وتقوم إدارة التكافل الاجتماعي بالجامعة بدراسة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات نحو تقديم الإعفاء اللازم.