شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقود حملة إزالة بناء مخالف فى الشرابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة 3 أدوار مخالفة بالعقار رقم 3 شارع البترول بحي الشرابية والتي قام مالكها ببنائها أثناء فترة الحظر بالمخالفة لقرار حظر البناء، وذلك من خلال شاشة عرض موجودة بالشارع تقوم بعمل بث مباشر لأعمال الإزالة حتى يراها المواطنون في نموذج يطبق لأول مرة في أعمال الإزالات.

وأكد المحافظ انه سيتم عرض الإزالة على الشاشة ليرى المواطنون أن الدولة جادة في ردع المخالفين ايا كان موقعهم، مشيرا إلى أن المخالف قد تمت إحالته الى النيابة العسكرية وصدر قرار بحبسه على ذمة القضية.

وأضاف المحافظ ان العقار المخالف مقام على مساحة 1950 م2 ويتكون من 8 أدوار حيث يضم كل دور 19 شقة، وقد قامت أجهزة المحافظة بأعمال الهدم باستخدام حفارين تم رفعهما بونشين أعلى العقار لإزالة الأدوار المخالفة .

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .

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وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .

وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح، لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى ازالة المبان المخالفة لشروط الترخيص .