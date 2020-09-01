شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة ويصادر 3 سيارات مخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقلب أبو رواش العشوائى بمركز ومدينة كرداسة وذلك لمتابعة أعمال رفع المخلفات الموجودة به بعد قيام أحد المخالفين باستغلاله فى إلقاء مخلفات القمامة به وفرزها وإشعال المتبقى منها خلال الفترة الاخيرة .

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه جهاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومركز كرداسة للدفع بعدد من معدات النظافة لرفع كافة مخلفات القمامة الموجودة به وإزالة التعديات وعدم السماح بإلقاء المخلفات مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع اشتعال المخلفات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وحدوث تفاعلات بالقمامة قد تؤدي الي الاشتعال .

كما كلف المحافظ شرطة المرافق بإجراء التحريات اللازمة عن المواطن المستغل لتلك الأرض لضبطه لما يسببه من تلوث بيئي وأضرار بالصحة العامة للمواطنين وذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة للسيطرة علي مصادر التلوث البيئي .

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وأضاف المحافظ بأنه تم التحفظ علي 3 سيارات وبعض الأشخاص العاملين بالمقلب وتسليمهم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما أكد محافظ الجيزة علي ضرورة تنظيم دوريات للمرور والمتابعة لأى حالات للحرق المكشوفة والأنشطة الملوثة للبيئة .

يذكر أن محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر التلوث البيئي منها ضرورة رفع المخلفات الموجودة على جانبى الترع وعدم السماح بإلقاء المخلفات وإشعال النار بها وذلك للحد من نوبات تلوث الهواء تماشياً مع خطة وزارة البيئة .

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة .