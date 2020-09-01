شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 153 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ضبط حوالى 153 طن و976 كيلو منها 59 طن و723 كيلو غير صالح للاستهلاك الأدمى، و94 طن و253 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضى.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1210 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة بالحفاظ على صحة المواطن تقوم الهيئة بدورها الرقابى الهام على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ،ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الامن المركزى .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن هناك متابعة على الاغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها ، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية .

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى ، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية ، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر .