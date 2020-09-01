شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تدرس تأسيس هيئة إعلامية مركزية لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر، أن الكنيسة تدرس حاليا تأسيس مجلس أو هيئة اعلامية لأول مرة تضم جميع وسائل الإعلام الكنسي المرئي والالكتروني .

وأضاف «حليم»، أن المجلس أو الهيئة الجديدة ستكون مركزية وتضم كل الوسائل الاعلامية الكنسية، مشيراً إلى ان الموضوع مازال تحت الدراسة والبحث وتبادل الرؤى والأفكار المطروحة في هذا الشأن.

إلى ذلك عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مساء أمس لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق وتعاون.

حضر الاجتماع الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

وفى سياق متصل يبدأ معهد الرعاية والتربية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى ١٥ أكتوبر المقبل قبول دفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وذلك بمقره الكاتدرائية المرقسية وفروعه بالإيبارشيات على مختلف المحافظات.

ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلوما، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

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وللمعهد ٣٨ فرع داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و١٨ فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام «online«إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.