شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 محال في حملة على المقاهي والكافيتريات والمطاعم بحي الجمرك بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي الجمرك حملة صباحية اليوم بتواجد الإدارات المعنية بالحي، على المقاهي والكافيهات والمطاعم بشارع السيد محمد كريم، وسوق الطباخين بمنطقة «بحرى»، وذلك التأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية من جانب أصحاب المقاهي أو روادها .

وتابع محمود شحاته بريك رئيس حي الجمرك تنفيذ قرارات غلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحي، حيث تمكنت إدارة رخص المحلات اليوم بمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة المنشية من تنفيذ قرار الغلق والتشميع لعدد ٨ محلات، والكائنة بـ ٢شارع سنان باشا المنشية، وذلك وفقا لقرار الأمن الصناعي بالغلق لما تسببه هذه المحلات من خطورة داهمة .

وتم تحرير عدد ٣ إنذارات لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك ولاتزال الحملات مستمرة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون .

تأتي الحملة لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة مدى التزام أصحاب المقاهي والكافيهات بالإجراءات الوقائية الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

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حملة على المطاعم والكافيهات فى حى الجمرك

حملة على المطاعم والكافيهات فى حى الجمرك