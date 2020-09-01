شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 33 حالة من مصابي كورونا ومغادرتهم مستشفيات العزل في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالبارى العجيزى المتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية شفاء 33 مصاباً بفيروس «كورونا» المستجد، في عدد من مستشفيات العزل على مستوى المحافظة وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء بشكل كامل مشيراً إلى أنه تم تحويل عدد آخر من المصابين إلى العزل المنزلي بعد تحسن حالاتهم لاستكمال العلاج تحت إشراف مديرية الصحة.

وأضاف انه لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من عودة انتشار فيروس «كورونا» مرة أخرى، موضحاً أن محافظة المنوفية تشهد تسجيل حالات بسيطة في بعض أيام الأسبوع، خلال الفترة السابقة، بينما تسجل «صفر» إصابات في أيام أخرى