شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: حل مشكلة عمال النظافة بقرية العمار وإعادتهم للعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم حل مشكلة عمال النظافة بقرية العمار بطوخ وإعادتهم لعملهم بعد التواصل مع صاحب الشركة وعقد جلسة ودية معه بالقرية، في حضور رئيس الوحدة المحلية بمنزل عمدة القرية، حيث وافق صاحب الشركة على إعادتهم لأعمالهم وأن يقوم كل عامل بعمل فيش وتشبيه وتجديد البطاقة الشخصية له لزوم أوراق الشركة والعمل بها.

وقال المحافظ إن الشركة قطاع خاص وتقوم على جمع القمامة من قرية العمار التابعة لمدينة طوخ وتحت إشراف الوحدة المحلية.

كان 30 عاملا وعاملة من العاملين في مشروع النظافة بقرية العمار ناشدوا محافظ القليوبية التدخل لحمايتهم من الفصل التعسفى من جانب صاحب الشركة وتشريدهم من العمل رغم أنهم يعملون في الشركة منذ 7 سنوات في أعمال جمع القمامة من منازل قرية العمار، حيث أكد العمال أن صاحب الشركه قام بفصلهم للسماح بتشغيل أشخاص آخرين تابعين لقريته المجاورة لقرية العمار، وقال العمال إنه اعتمدوا على الدخل الذي يتحصلون عليه من العمل في جمع القمامة وتشريدهم سوف يشرد أسرهم. الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي في العمار وقرروا هم أيضا فسخ التعاقد معه وعدم الاشتراك في مشروع جمع القمامة لأنه قطع أرزاق عمال القرية من العمل.

وقال الدكتور محمد جوده، صاحب شركة النظافة بالقرية، إنه تواصل مع العمال المفصولين والتقى بهم عن طريق رئيس الوحدة المحليه وعمدة القرية وتم الاتفاق على أن كل عامل سيقوم بعمل فيش وتشبيه واوراق شخصية لزوم العمل وتم الاتفاق على عودتهم مرة أخرى للعمل، وأوضح أن سبب الخلاف بينه وبينهم هو أنه طلب منهم عمل أوراق عبارة عن فيش وتشبيه وصور بطاقاتهم الشخصية إلا أن بعضهم تراخى في تقديم الأوراق فقرر فصلهم إلا أنه بعد جلسة الحوار التي تمت بمنزل عمدة القرية في حضور رئيس الوحدة المحلية تم الاتفاق على أن يقدموا هذه الاوراق وتم حل المشكلة وإعادتهم للعمل.