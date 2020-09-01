شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الدبلومات الفنية 2020 (موعد وطرق التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ من اليوم الإجراءات الخاصة بتظلمات طلاب الدبلومات الفنية على النتيجة، وتستمر حتى الإثنين 15 من نفس الشهر.

وتتم خطوات تظلم الدبلومات الفنية، على النحو التالي:

- يتم تقديم طلبات الاطلاع على نتيجة الدور الأول بصورة استثنائية لمدة 15 يوما بدلا من 30 يوما و7 أيام لتظلمات الدور الثانى على النتيجة.

- سيقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من المواد التي يرغب في الاطلاع عليها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد وخدمة فورى على حساب «66616».

- سيتم السداد بالرقم القومى للطالب وكود الطالب بالنسبة للطلاب الوافدين.

- يتم استيفاء جميع إجراءات الاطلاع في ذات اليوم الذي تقدم فيه الطالب بطلب الاطلاع خاصة للطلاب المقيمين بمحافظات بعيدة عن مقر لجنة الكنترول.

- يتم استفسار الطالب الراغب في التقدم بتظلم عن عنوان لجنة الإدارة عن طريق مسئولى المدرسة التابع لها.

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