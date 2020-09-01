شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على مواعيد عمل البنوك الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ البنوك العاملة في مصر بداية من اليوم الثلاثاء، بمواعيد العمل الجديدة التي كان قد أعلنها البنك المركزي المصري الشهر الماضي.

وسمح المركزي في بيانه بمد ساعات العمل للجمهور لتبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بدلًا من الساعة الثانية عصرًا بداية من شهر سبتمبر.

كما قرر مد ساعات العمل للموظفين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرًا بدلا من الساعة الثالثة عصرًا.