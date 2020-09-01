شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير في أول أيام تنسيق القبول بالمرحلة الثانية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إقبال كثيف في أول ايام المرحلة الثانية للتنسيق، أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن مكتب التنسيق الفرعي استعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، والتى من المقرر أن تستمر على مدار خمسة أيام حتى يوم السبت ٥ سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وفقا للحد الأدنى للمرحلة.

وتابع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار أعلن أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 317 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بإجمالي عدد 194448 طالب أما فيما يخص الحد الأدنى للشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، أنه نظرا لزيادة الاعداد بالمرحلة الثانية عن المرحلة الاولي تم التأكيد على الالتزام التام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وقال إنه تم عمل اجتماع مع مسئولي مكتب التنسيق بالجامعة المرحلة في تمام الساعة ٧.٣٠ صباحا بمسرح الرعاية لتوزيع المهام والتكليفات كما يتم عقد اجتماع اخر في نهاية كل يوم وذلك لمتابعة سير العمل على مدار اليوم.