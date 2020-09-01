شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية (تعرف على الموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عن مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر . ووفقاً لبيانه، الصادر، صابح اليوم، قال: «إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً للإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2020 / 2021 لمختلف المراحل الدراسية (إبتدائى وإعدادى وثانوى) طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة». وتابع: «تم مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكلاً من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 2020».

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