شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضى «الآثار» غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز مركز ومدينة برج العرب حملة ازالة للتعدى على أراضى ملك الآثار بناءا على تعليمات اللواء حسن الجمال رئيس المدينة .

اسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من قرارات إزالة وهى ارقام القرار رقم ١٩١٢، ٢٣٥١، ٢٥٥٣، ١٩١٨، ٢٣٣٢، ٢٥٥٤

جاء ذلك بحضور مفتش منطقة غرب الإسكندرية، مفتش تعديات آثار الاسكندرية، رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة القول الأمنى ويأتى ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.