شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المرحلة الثانية للتنسيق عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الثلاثاء، وتستمر حتى السبت المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب في تلك المرحلة 254 ألفا منهم 194 ألفا بالشعبة العلمية بحد أدنى 317.5 درجه و60 ألفا بالشعبة الأدبية بحد أدنى 287 درجة.

وعلى الطالب القيام بتلك الخطوات:

- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات وفقاً للكليات المتاحة.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

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- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.