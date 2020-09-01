شكرا لقرائتكم خبر عن الخال والد.. رجل يكافئ ابن شقيقته بربع مليون جنيه لحصوله على 68% بالدبلوم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة كبيرة لم يتوقعها الطالب يوسف جمال البالغ من العمر 19 عاما لنجاحه في الدبلوم وحصوله على مجموع 68%، حيث كافأه خاله ووفى بوعده له ومنحه ربع مليون جنيه كثمن للسيارة التى يحلم بها.

وفى تدوينة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك" قال يوسف "الحمد لله نجحت بنسبة 68% ودي أحلى هدية جتلي من خالي أخو أمي اللي بره مصر.. سعر العربية اللي عجباني.

لمعرفة تفاصيل القصة شاهد الفيديو التالى...

Advertisements