شكرا لقرائتكم خبر عن الخال والد.. رجل يكافئ ابن شقيقته بربع مليون جنيه لحصوله على 68% بالدبلوم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة كبيرة لم يتوقعها الطالب يوسف جمال البالغ من العمر 19 عاما لنجاحه في الدبلوم وحصوله على مجموع 68%، حيث كافأه خاله ووفى بوعده له ومنحه ربع مليون جنيه كثمن للسيارة التى يحلم بها.
وفى تدوينة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك" قال يوسف "الحمد لله نجحت بنسبة 68% ودي أحلى هدية جتلي من خالي أخو أمي اللي بره مصر.. سعر العربية اللي عجباني.
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