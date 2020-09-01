الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.. بيطرى وتمريض وهندسة فى المقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنشر الخليج 365 قائمة بأبرز الكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وتحديدا الشعبة العلمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال تسجيل الرغبات اليوم. -طب بيطرى مطروح

-‏تمريص القاهرة

-‏طب بيطرى مدينة السادات

-‏علوم بنها

-‏طب بيطرى بنها

-‏طب بيطرى قناة السويس

-‏علوم قناة السويس

-‏علوم طنطا

-‏حاسبات وذكاء اصطناعى

-‏علوم القاهرة

-‏تمريض بنها

-‏تمريص اسوان

-‏تمريض الفيوم

-‏تمريض المنصورة

-‏تمريض أسيوط

-‏تمريض طنطا

-‏فنون جميله عمارة وفنون

-‏تمريض الإسكندرية

-‏تمريض سوهاج

-‏تمريض عين شمس

-‏تمريض دمنهور

-‏تمريض كفر الشيخ

-‏تمريض الزقازيق

-‏هندسة جامعة زويل

-‏هندسو إلكترونية المنوفية

-‏هنظسة أسيوط

-‏هندسة المنيا

-‏هندسة الفيوم

-‏هندسة السويس

-‏هندسة اسوان

-‏هندسة حلوان بالمطرية

-‏اثار القاهرة

-‏سياحة وفنادق

-‏تمريض حلوان

-‏كليات التربية النوعية

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