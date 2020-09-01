شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة فى تصادم سيارتين ملاكى على صحراوى بنى سويف الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الكريمات اتجاه بنى سويف تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل نتج عنها مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة.

ولقى أب وأم وأطفالهم الثلاثة مصرعهم وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقى امام بوابة الكريمات.

وشاركت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقى بنى سويف والجيزة فى نقل الجثث الخمسة والمصاب إلى مستشفى أطفيح المركزى وحلوان العام، حيث نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثث أم فى العقد الخامس من عمرها مجهولة الاسم وطفلين عشر سنوات وتسع سنوات إلى مشرحة مستشفى أطفيح فيما نقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق الجيزة جثة الأب وآخر مصاب .

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وكانت شرطة النجدة ببنى سويف تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوى بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى رقم السيارة الملاكي ي ف 8157 والسيارة النقل ه ي ص 3436.