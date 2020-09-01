شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: شحنة الدواجن المستوردة لتصنيعها وإعادة تصديرها ولن تدخل السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه بشأن ما أثير حول استيراد دواجن من الخارج، فإن الشحنة ضئيلة جدا تبلغ 2000 طن وأنها مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج ولا تدخل إلى السوق المحلى وأن شروط الموافقة فيها أن يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها إلى السوق المحلى، ومن ثمة لن تؤثر على السوق المحلى من قريب أو من بعيد.

وأضاف الصياد فى بيان للوزارة، أن وزارة الزراعة تولى اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنية وتوفر حوالى 4 مليون فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة فى الغذاء البروتينى للمواطنين، متابعا أن الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلى كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور الامر يؤدى الى استعادة ريادتنا فى تصدير الدواجن بالإضافة الى التنسيق مع كافة الجهات فى الدولة من اجل الاستعانة بالإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد.

كان المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، أكد أن هناك بروتوكول بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، وتم تشكيل لجان تنسيقية برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتضم ممثلين لكافة الأطراف ذات الصلة لدراسة المشكلات وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التطوير سواء كانت فنية أو مالية أو إجرائية.