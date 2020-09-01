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شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق "قراءتى" والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي
ولأنظمة IOS
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