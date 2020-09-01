تستخدم برامج مقلدة.. ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات، شركة إنتاج فني غير مرخصة تستخدم برامج مقلدة وبداخلها مصنفات فنية "أغانى وأفلام" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني وتوزيع سينمائي "منتهية التراخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وحيث تم التقابل مع "سكرتيرة بالشركة".

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وبالتفتيش في حضورها تم ضبط جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة مونتاج محمل عليها مصنفات فنية عبارة عن أغاني عربية مصورة وأفلام عربية وأفلام كرتون إنتاج مصري وأفلام أجنبية ومجموعة كبيرة من مقاطع فيديو وكذا أعمال الكاستينج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتصدى الجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.