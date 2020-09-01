مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكلاً من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية، لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020. جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2020-2021 لمختلف المراحل الدراسية "ابتدائي وإعدادي وثانوي" طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.

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