حدث ليلًا| تحركات حكومية بشأن التصدي لمخالفات البناء.. وفيضان النيل أعلى من المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- اليوم.. بدء تنفيذ 3 إجراءات جديدة بشأن التعايش مع كورونا

تعود 3 أنشطة للعمل مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

- "تراجع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

قررت وزارة الأوقاف التكفل بجميع مصروفات الطالبة "آية طه حسين" ابنة محافظة البحيرة الملتحقة للعام الدراسي 2020 / 2021م بكلية الطب جامعة الإسكندرية لهذا العام من الموارد الذاتية للوزارة، إكرامًا لتفوقها واستجابة لطلبها تخفيض المصروفات الدراسية.

- الكنيسة الأرثوذكسية: اليوم بدء قبول دفعة جديدة بمعهد الرعاية والتربية

يبدأ معهد الرعاية والتربية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الأول من سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020/2021، في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.

- عضو بـ"الشيوخ" يثمّن جهود الحكومة في تطبيق استراتيجية مصر الرقمية

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المصرية حققت مؤشرات إيجابية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية الانتقال من الدولة الروتينية القائمة على الأوراق والأحبار، إلى مجتمع رقمي يتعامل بالتكنلووجيا الحديثة في جميع مؤسساته وجهاته وخدماته.

- اليوم.. المطارات تبدأ تنفيذ قرار الـ"PCR" على جميع الركاب من مختلف الجنسيات

يبدأ مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الموافق أول سبتمبر، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- إنشاء كلية للثروة السمكية ومركز دولي لبحوث ذوي الإعاقة بجامعة دمياط

وافق مجلس جامعة دمياط، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، على إنشاء كلية للثروة السمكية، ومركز أبحاث دولي بالجامعة لبحوث ودراسات الإعاقة والموهبة، على أن يكون هذا المركز وحدة ذات طابع خاص

- شيخ الأزهر يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتهنئة إلى رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده الـ29.

- "فوق الجميع".. قرار من الأعلى للإعلام بشأن تصريحات تامر أمين حول الأهلي

يجري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقًا فيما صرح به الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار في حلقة الخميس الماضي، تعقيبًا على انتقالات اللاعبين بين الأندية، قائلًا: "الأهلي رقبته فوق الجميع، وجزمة الأهلي فوق الكل".

- "الزراعة" و"الرياضة" تبحثان تدريب الشباب على المشروعات الصغيرة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين اجتماعًا في مقر الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة، لبحث نشر فكر التوسع في إقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعي والحيواني والأنشطة المرتبطة به وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة.

- "مصر العليا للكهرباء": خطة لتطوير ورفع كفاءة محولات مركز أبوتشت بقنا (صور)

قالت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن إحدى القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، نشرت تقريرًا مصورًا، يضم افتراءات ومغالطات، حول وجود قصور في خدمات الكهرباء المقدمة لإحدى قرى محافظة القنا، على خلاف الحقيقة.

- بعد توجيهات السيسي.. ماذا فعلت الدولة بشأن التصدي لمخالفات البناء؟

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بنائية في مختلف المحافظات خراب للدولة.

- مصر للطيران: خدمة جديدة لتتبع حقائب الركاب على الرحلات الجوية

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، تفعيل خدمة متابعة وصول الحقائب من خلال تطبيق "egyptair" على الهواتف الذكية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خريطة التطور التكنولوجي التي يسعى تحالف ستار العالمي لاستكمالها بحلول عام 2022، حيث تضم الخطة عددًا من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التي ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها خاصًة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الوقت الحالي.

- بعد تكرار إهانة المصحف.. مرصد الأزهر يطالب المجتمعات الأوروبية باحترام مقدسات المسلمين

أعرب مرصد الأزهر عن استنكاره الشديد لحادث تمزيق المصحف الشريف والبصق عليه، أمس الأحد، من قِبَل ناشطة متطرفة بالنرويج، والذي تمَّ تحت مرأى ومسمع من قوات الشرطة، بعد يومين من حادث حرق المصحف خلال تظاهرة متطرفة في مدينة "مالمو" جنوب السويد. ويؤكد المرصد أن وقوع مثل تلك الأعمال المتطرفة على مرأى ومسمع من الشرطة، دلالة واضحة على موافقتها الضمنية على تلك الجرائم التي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية وتنبذها كل الأديان والضمائر الحية.

- عضو بـ"الشيوخ" يطالب بتعظيم الاستفادة من المدارس التكنولوجية بالصعيد

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن المدارس التكنولوجية تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة من عمر مصر، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة مناحي الحياة.

- أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد إندونيسي التعاون العلمي وخطط دعم الطلاب الوافدين

بحث الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، مع وفد من إندونيسيا، أوجه التعاون العلمي، وتعزيز الدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر الشريف للمعاهد العلمية التي تخضع لإشرافه في الخارج، والتي يقوم الأزهر الشريف بإمداد تلك المعاهد بالمدرسين والكتب الدراسية والمناهج الأزهرية التي تعمل على بيان سماحة الإسلام وترسيخ المنهج الوسطي للأزهر الشريف.

- البابا تواضروس ينعى القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف

توفى الأب القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، والمسؤول عن خدمة الشباب بالإيبارشية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 72 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 30 سنة.

- شراكة بين "العربية للتصنيع" و"تونـجز" الألمانية لتوطين صناعة اللوحات المعدنية المؤمنة

شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وماركوس مولار، رئيس مجلس إدارة شركة "تونـجز ميدل إيست" الألمانية العالمية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، توقيع عقد الشراكة والتعاون لتأسيس الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

- بعد وصول 68 عربة روسية جديدة.. وزير النقل: تشغيل 3 قطارت جديدة كل شهر (صور)

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة، ليصل إجمالي ماوصل حتى الآن من العربات إلى 68 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

- "حظر الشيشة والبوفيه المفتوح".. ننشر ضوابط عودة الفنادق العائمة للعمل رسميًا

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية، منشورًا رسميًا بضوابط استئناف العمل بالفنادق العائمة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية باللغة الإنجليزية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية باللغة الإنجليزية تُنشر عبر موقعه الرسمي على بوابة الأزهر الصادر باللغة الإنجليزية ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتوتير"، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك بعنوان: "Islam that they do not know "، خاصة بعد الموقف الأخير الذي صدر من جماعة يمينية متطرفة جنوب السويد، من حرق نسخة من المصحف الشريف ضمن تظاهرة عنصرية ضد الإسلام والمسلمين.

- رئيس "السد العالي": منشآت الهيئة مستعدة لعودة السياحة واستقبال الزوار بكامل طاقتها

قال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، المهندس حسين جلال، إن منشآت الهيئة مستعدة للعودة السياحية بكامل طاقتها واستقبال جميع الزوار، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على العاملين والمسئولين في المواقع الثقافية والتاريخية بالسد العالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

- ننشر تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين الـ17

أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية، اليوم الاثنين، تشكيل لجان المجلس.

- "الري": تقارير تشير إلى فيضان أعلى من المتوسط.. والنتائج النهائية نهاية سبتمبر

قالت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف الفيضان هذا العام وحالة الأمطار على النيل الأزرق، إنه من المحتمل أن يكون في حدود من أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي؛ ولكن ما زال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام، انتظارًا لشهرَي سبتمبر وأكتوبر.

- وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ركاب جديدة إلى ميناء الإسكندرية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء الإسكندرية استقبل، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالي 22عربة؛ ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن من العربات إلى 68 عربة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي- المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

- الأوقاف تشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات صلاة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بكل الضوابط من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، أو السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

- عبر "الفيديو كونفرانس".. القوات البحرية توقع عقد إنشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير البحري

قال القوات البحرية، اليوم الإثنين، إن قياداتها شهدت مراسم توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية، أكبر محطة لتداول الحاويات بالمنطقة.

- الإمارات: خيار السلام "ضروري للمنطقة" ولن يكون على حساب دعمنا للقضية الفلسطينية

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد إن موقف بلاده "ثابت وراسخ في دعم الموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

- الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

رحبت الإمارات بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة بمدينة جوبا بجنوب السودان.

- الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل يصدرون بيانًا ثلاثيًا مشتركًا

أصدرت الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل بيانا ثلاثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات يوم الاثنين.

- الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام شرطة التحقيق في الفساد

استدعت الشرطة الموريتانية، مساء الاثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للتحقيق معه في شبهات فساد خلال فترة رئاسته للبلاد.

- ترامب يعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "استرا زينيكا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الأمريكي المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد "استرا زينيكا".

- ترامب يعلن اعتقال 200 متظاهر ويتهم بايدن بإلقاء اللوم على الشرطة بدلاً من المحتجين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، اعتقال السلطات الأمريكية لأكثر من ٢٠٠ شخصًا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

- ترامب: اللقاح الأمريكي يحقق تقدمًا في وقت قياسي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، باللقاح الأمريكي المحتمل ضد فيروس كورونا.

- الجيش الليبي يعرب عن قلقه إزاء الفوضى الأمنية غرب البلاد

أعربت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس الاثنين، عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس.

- ترامب يعلن سبتمبر شهرًا للتأهب الوطني لمواجهة الكوارث بأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن شهر سبتمبر المقبل سيكون شهر التأهب الوطني لعام 2020، من أجل التغلب على التهديدات والمخاطر عند وقوع الكوارث في أنحاء البلاد وتخفيف أضرارها وتسريع التعافي منها.

