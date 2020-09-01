أخبار مصر | مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضيًا للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2020-2021 لمختلف المراحل الدراسية

(ابتدائي وإعدادي وثانوي) طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية، لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10-09-2020.