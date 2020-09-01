أخبار مصر | مجلس جامعة حلوان يكرم الأساتذة الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس جامعة حلوان يكرم الأساتذة الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم مجلس جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم في جلسته التي عقدت أمس الأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب السابق، وذلك بمناسبة فوزهما في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي عقدت على مدار يومين ١١ - ١٢ أغسطس ٢٠٢٠.



وقد بدأت الفعاليات بتهنئة رئيس جامعة حلوان السادة النواب الفائزين بثقة الناخبين، مؤكدا على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء الوطن واستكمال البناء الديمقراطي في ظل ما نعيشه من حرية وديمقراطية وبناء للدولة الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.