شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: نتصدى بحسم لمخالفات البناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على الاجهزة الامنية في المحافظات، بضرورة العمل على اقصي درجات تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
ووجه وزير الداخلية مساعديه ومديري الامن على سرعة الاستمرار في شن حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة، وايقاف هذه الاعمال .
واكد «توفيق» في بيان صادر عن الوزارة: «ان خطة الوزارة تعتمد على مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وانها مستمرة في التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها في ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية» .
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