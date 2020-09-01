شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يبدأ طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الذين ظهرت نتائجهم للتوجه إلى الكليات التي تم اختيارهم لها بناءا على المجموع والاختبارات. «المصري اليوم» اعدت قائمة بالأوراق المطلوبة من الطلاب للتقدم للكليات المختلفة. ????٢ شهادة ميلاد مميكنة حديثة ????١٠ صور شخصية ٤×٦ ????صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ????صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ????استمارة ٢ جند للذكور ????استمارة ٦ جند للذكور مواليد أكبر ٢٠٠١ ????صورة رقم الجلوس Advertisements ????صورة شهادة الثانوية العامة والاصل ????بطاقة الترشيح للكلية يتم طباعتها من موقع التنسيق ????فايل بلاستيك تضع فيه أوراقك الوضع في مصر

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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