شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من قراء الخليج 365 يتوقعون عودة الدروس الخصوصية مع بداية السنة الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 91% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن توقع عودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أن تعود الظاهرة مرة أخرى.

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن عودة الدروس الخصوصية، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وجاءت النتيجة بأغلبية 91% من المشاركين بتوقع عودة الدروس، بينما يرى 9% أن الدروس الخصوصية لن تعود مرة أخرى، وأن وزارة التعليم ستتمكن من التعامل مع الظاهرة، والقضاء عليها في كل المحافظات، لا سيما بعد تشديد الحكومة على مواجهة الدروس الخصوصية، والتوجيه بغلق السناتر على مستوى الجمهورية.