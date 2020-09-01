شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار بالقاهرة اليوم والرطوبة تصل لـ75% والعظمى 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة .وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

وشهد أمس الإثنين استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85%، كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .